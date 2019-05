Google mette in guardia gli utenti dall'uso della realtà aumentata di Maps

Nel corso del keynote di presentazione delle novità software per il prossimo anno, nel corso del keynote tenuto al Google I/O, il colosso dei motori di ricerca ha anche annunciato in via ufficiale l'arrivo della modalità di realtà aumentata in Google Maps, che almeno teoricamente dovrebbe favorire la navigazione a piedi.

Secondo quanto riferito da CNET, se si inizia a camminare mentre è attiva la modalità AR in Maps, l'applicazione si oscurerà e mostrerà un messaggio che ricorderà agli utenti di prestare attenzione al mondo reale. Il team di Google infatti è parso preoccupato per le possibili distrazioni che potrebbe portare questa modalità.

La sicurezza delle persone infatti resta al primo posto e per questo il motore di ricerca ha preferito prevenire prima di possibili incidenti.

Le distrazioni portate dalla realtà aumentata in Maps potrebbero essere tante in quanto potrebbe spingere gli utenti a tenere la testa abbassata sullo schermo dello smartphone piuttosto che alla strada, soprattutto durante l'attraversamento pedonale.

E' chiaro però che la modalità AR è destinata anche a rendere più precisa l'esperienza di navigazione in quanto, di fatto, proietta nel mondo reale le direzioni da prendere per raggiungere una determianta posizione.

Della questione Google Maps e realtà aumentata abbiamo parlato in un articolo dedicato.