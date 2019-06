Google mette un miliardo sul piatto per risolvere l'emergenza immobiliare di San Francisco

San Francisco ha un problema: le case costano troppo, e la città è diventata off-limits anche per le classi medio-alte. Le minoranze scappano dalla città perché proibitiva, e i senzatetto aumentano. È colpa delle aziende del tech che hanno fatto alzare i costi delle case —dicono alcuni. Google risponde finanziando nuove case con un miliardo.

Molti articoli in queste settimane denunciano le condizioni insostenibili del mercato immobiliare di San Francisco. Una città che fa fuori i borghesi (piccoli o medi), figuriamoci le classi meno abbienti. Gli affitti sono semplicemente insostenibili, con uno dei, se non il, prezzo per metroquadro più alto d'America.

In molti puntano il dito contro le aziende del tech. Di come San Francisco ormai sia la nuova Silicon Valley ve ne avevamo parlato a suo tempo. Ormai le grandi aziende e le startup preferiscono collocare sede e uffici direttamente nella metropoli o nell'area della Bay, e questo ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del mattone, e pressoché fatto scomparire dai confini della città gli appartenenti alle minoranze etniche, che tendono ad avere redditi più bassi.

San Francisco è una delle metropoli americane con il maggior numero di senzatetto, ça va sans dire.

Google ha promesso che farà la sua parte per cercare di immettere nuovi alloggi e spazi abitativi sul mercato, quindi riducendo almeno in parte i costi. Con un miliardo di dollari Google creerà 20.000 nuove unità abitative in questo modo: Google convertirà alcuni uffici in 15mila unità, sborsando 750.000 dollari; mentre altri 250 milioni sono destinati alle aziende locali per incentivare la costruzione di 5.000 unità abitative economiche. 50, poi, i milioni destinati alle ONG che danno rifugio e pasti agli homeless.