Google migliora la ricerca per le offerte festive con informazioni sui prezzi

L'arrivo della settimana del Black Friday 2022 sta mantenendo alta l'attenzione degli appassionati del mondo tech (e non solo) in merito alle promozioni. In questo contesto, anche in vista dei regali di Natale, Google ha deciso di migliorare i risultati di ricerca, così da fornire agli utenti un contesto più ampio.

Più precisamente, come spiegato direttamente sul blog ufficiale di Google, è stato scelto, per ora a partire dagli Stati Uniti d'America, di implementare svariate novità riguardanti i classici riquadri che compaiono all'interno del motore di ricerca. L'obiettivo è quello di consentire alle persone di trovare rapidamente le offerte, nonché di fornire un maggiore contesto all'utente in merito ai costi dei vari prodotti.

A tal proposito, una novità riguarda i codici coupon: questi ultimi sono diffusi sul Web, ma a volte può non risultare esattamente semplice trovarli. Per far risparmiare agli utenti tempo e denaro, Google sta dunque integrando delle etichette che mettono in evidenza i coupon (e consentono di copiarli con un singolo tocco) direttamente nei risultati di ricerca. C'è inoltre una nuova modalità di confronto delle offerte, che mette in evidenza le promozioni fianco a fianco.

Un'altra questione che non passa di certo inosservata è quella relativa alle informazioni sui prezzi. In parole povere, compariranno, direttamente nelle ricerche, delle apposite indicazioni relative alle varie proposte disponibili online su un determinato prodotto, con tanto di range di prezzo. Insomma, anche Google si sta preparando a Black Friday e Natale.