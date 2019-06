Google dice basta ai minorenni non accompagnati durante le live su YouTube

YouTube ha annunciato un'importante cambio alle politiche interne per proteggere i minori dallo sfruttamento delle immagini da parte di pedofili, come già successo in passato.

La piattaforma di Google ha annunciato che limiterà il live streaming da parte dei minori, a meno che questi non siano accompagnati da un adulto. L'annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul blog ufficiale nella giornata di ieri. YouTube ha specificato che la nuova linea guida si applicherà ai bambini che hanno meno di tredici anni, che secondo il sito necessitano di un adulto per creare l'account.

Per i canali che violano la norma è previsto il blocco permanente delle funzionalità di live-streaming, e l'identificazione avverrà tramite delle tecniche di deep learning che consentiranno ai moderatori di rimuovere automaticamente i contenuti in questione.

Nello stesso post Google annuncia anche che limiterà le raccomandazioni di video "che includono minori in situazioni rischiose".

L'annuncio del cambio di politica arriva a poche ore di distanza dal rapporto pubblicato dal New York Times secondo cui il sistema di consigli di video di YouTube suggerirebbe video di "bambini in età prepuberale ed in parte vestiti" a coloro che sono soliti guardare contenuti a sfondo sessuale sul sito.

La società ha affermato che "tramite questo aggiornamento saremo in grado di identificare meglio i video che potrebbero mettere a rischio i minori ed applicare il nostro sistema di protezione" ad un pubblico più ampio.