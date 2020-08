Google vuole 'nascondere' gli URL in Chrome per ridurre truffe e phishing

Importante novità in arrivo nella versione 86 di Google Chrome. Il colosso dei motori di ricerca sta infatti sperimentando un nuovo sistema di gestione degli URL, che verranno "accorciati" o "nascosti" nella barra degli indirizzi allo scopo di ridurre il più possibile le truffe ed i fenomeni di phishing.

E' ormai noto che hacker e truffatori sono soliti attrarre gli utenti meno esperti in siti web fasulli che sono caratterizzati da indirizzi contenenti errori di battitura, sottodomini sconosciuti o domini con il trattino o altri simboli. Ciò cosa vuol dire? Che gli utenti, nel momento in cui aprono le pagine, vengono tratti in inganno ed inseriscono le loro credenziali cadendo in truffe o fenomeni simili.

Chrome vorrebbe seguire la falsariga di browser come Safari, che mostrano solo il nome del dominio nella barra degli indirizzi, per attirare l'attenzione degli utenti. Ad esempio, se al posto di facebook.com si visualizza "facebook.com.money.biz.scam.inc/", una persona sarà attratta da quell'indicazione e non inserirà le proprie credenziali.

Google ha osservato che con Chrome 86 la funzione sarà attiva per un numero casuale di utenti, in quanto l'azienda vuole vedere se questo sistema "aiuterà gli utenti a rendersi conto che stanno visitando un sito web dannoso". Qualora questo test dovesse dare esito positivo, probabilmente si procederebbe con l'attivazione per tutti.