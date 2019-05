Google nel mirino dell'Antitrust Italiano per abuso di posizione dominante

L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, nel corso della riunione tenuta lo corso 8 maggio ha deliberato l'avio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy S.r.l. al fine di accertare l'eventuale abuso di posizione dominante e la violazione dell'articolo 102 del TFUE.

La notizia è stata da poco riportata da parte delle principale agenzie di stampa, tra cui ADNKronos, secondo cui nella giornata di ieri i funzionari della Guardia di Finanza del Nucleo Speciale Antitrust avrebbero già effettuato delle ispezioni nelle sedi delle società in oggetto.

Nella delibera si legge che Google tramite il proprio sistema operativo touch Android avrebbe assunto una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi e si sarebbe rifiutata di integrare l'applicazione Enel X Recharge, che è stata sviluppata da Enel allo scopo di fornire agli utenti informazioni e servizi per la ricarica delle batterie elettriche delle automobili.

Sotto la lente del Garante è quindi finito anche Android Auto, la piattaforma per vetture che consente agli utenti di utilizzare in maniera facile e sicura alcune applicazioni collegando il proprio smartphone mentre si è alla guida di un veicolo. Proprio per questo, secondo i funzionari, l'esclusione dell'applicazione Enel X Recharge ridurrebbe la fruibilità dell'applicazione da parte degli utenti e ne limiterebbe l'uso.

Google potrebbe aver preso questa decisione per proteggere la propria applicazione Google Maps, che tra le tante informazioni fornisce anche quella sulla posizione delle colonnine di ricarica.



Il motore di ricerca, dal suo canto ha affermato che "Android Auto è progettato pensando alla sicurezza, per ridurre al minimo le distrazioni e garantire che le app possano essere utilizzate in modo sicuro durante la guida. Stiamo rivedendo il provvedimento, continueremo a collaborare con le autorità per risolvere le loro preoccupazioni".