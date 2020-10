Google nel mirino dell'Antitrust Italiano: aperta istruttoria per posizione dominante

Big G finisce nuovamente nel mirino dell’Antitrust Italiana. L’Autorità ha annunciato di aver aperto un’istruttoria nei confronti di Google per presunto abuso di posizione dominante nel mercato del display advertising.

Nel comunicato dell’AGCM si legge che la compagnia “avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzo dei dati per l’elaborazione delle campagne pubblicitarie di display advertising, lo spazio che editori e proprietari di siti web mettono a disposizione per l’esposizione di contenuti pubblicitari”.

Al colosso dei motori di ricerca viene contestato l’uso “discriminatorio dell’enorme mole di dati raccolti attraverso le proprie applicazioni”, che impedirebbe ai concorrenti nel settore dell’advertising di poter competere in maniera efficace.

Google, secondo l’AGCM, si sarebbe rifiutata di fornire le chiavi di decrittazione dell’ID Google, ed avrebbe escluso i pixel di tracciamento di terze parti. Inoltre, avrebbe anche “utilizzato elementi traccianti che consentono di rendere i propri servizi di intermediazione pubblicitaria in grado di raggiungere una capacità di targhettizzazione che alcuni concorrenti altrettanto efficienti non sono in grado di replicare”.

L’istruttoria si sofferma anche sugli altri strumenti utilizzati da Google, che gli consentono di ricostruire dettagliatamente il profilo dei soggetti a cui indirizza i messaggi pubblicitari. Viene fatto l’esempio di Android, ma anche di Chrome Mobile e Chrome desktop, senza dimenticare i servizi di cartografie Google Maps e Waze e tutti i servizi che si poggiano sul Google ID.

Secondo l’AGCM, queste condotte saranno oggetto in investigazione e “sembrano avere un significativo impatto sulla concorrenza nei diversi mercati della filiera del digital advertisingcon ampie ricadute sui competitor e sui consumatori”.