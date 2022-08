Google a misura di bambino: lanciata la web app che insegna a leggere

Mentre attendiamo il redesign della homepage di Google, pare che il colosso di Mountain View si sia dedicato anche ad un altro progetto, questa volta con lo scopo di insegnare ai bambini a leggere tramite un sito web. Sì, avete capito bene: Google potrebbe aiutarvi a far imparare lettere e parole ai vostri figli.

Tutto merito del sito web Read Along, realizzato da Google a partire dall'omonima app per Android e, almeno per il momento, ancora in beta. Il portale si propone come una sorta di "biblioteca digitale" per storie illustrate, dal momento che contiene centinaia di racconti brevi divisi per livelli di difficoltà nella lettura.

Collegandovi al sito web, potrete selezionare una qualsiasi storia da leggere insieme ad un bambino: dopo aver scelto il racconto, il browser attiverà il microfono del vostro device e permetterà di parlare al suo interno, in modo da valutare la capacità di lettura del bambino. Inoltre, sempre usando gli input vocali, la web app potrà capire quale parola state leggendo, sottolineandola con un colore diverso dalle altre.

Inoltre, il sito presenta una assistente vocale integrata, Diya, che potrà aiutare i più piccoli nella pronuncia di parole particolarmente difficili: in questo caso, basterà sottolineare il vocabolo dalla pronuncia incerta e Diya lo scandirà lentamente in modo da permettere al bambino di imparare la pronuncia corretta.

Al momento, Read Along è disponibile su Chrome, Firefox e Edge, mentre dovrebbe essere in arrivo anche su Safari. Sfortunatamente, tra le lingue disponibili non vi è ancora l'italiano, dal momento che l'app è pensata per l'inglese, l'hindi, il gujarati, il bengali, il telugu, il marathi, il tamil, lo spagnolo e il portoghese. Non è chiaro, almeno per ora, se altre lingue saranno implementate in seguito, mentre la stessa Google ha confermato che aggiungerà costantemente nuove storie all'applicazione.