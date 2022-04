Google modifica i cookie nei suoi servizi: attenti al nuovo modulo in arrivo!

Il mese di aprile 2022 è decisamente ricco di novità offerteci direttamente da Google: il gigante di Mountain View, dopo avere potenziato lo strumento Google Lens, ha annunciato una importante modifica ai cookie per i suoi servizi, dal motore di ricerca a YouTube. Che modifiche vedremo nelle prossime settimane?

Come segnalato dalla stessa società statunitense tramite il suo blog ufficiale, da queste ore visitare i portali della Ricerca Google o YouTube in Europa mentre si è in modalità di navigazione in incognito o offline ci mostrerà una nuova opzione di consenso ai cookie che consentirà di selezionare tra “Accettare tutto”, “Rifiutare tutto” o personalizzare le scelte nel dettaglio con le “Altre opzioni”. Una schermata di esempio la trovate in calce alla notizia: non preoccupatevi, in Italia verrà visualizzata in italiano.

Il lancio di questa funzionalità avverrà in Francia in una prima fase iniziale, mentre di seguito si diffonderà nel resto dello spazio economico europeo, nel Regno Unito e in Svizzera. La diffusione dovrebbe richiedere solamente qualche giorno o settimana e consentirà, pertanto, una maggiore precisione nella comunicazione dei cookie condivisi con Google, ergo una maggiore trasparenza e un controllo ulteriore delle opzioni dedicate.

Come affermato da Big G, “questo aggiornamento risponde alle linee guida normative aggiornate ed è in linea con il nostro obiettivo più ampio di aiutare a costruire un futuro più sostenibile per il web. […] Riteniamo che sia possibile sia proteggere la privacy delle persone online, sia fornire alle aziende e agli sviluppatori strumenti per creare fiorenti attività digitali”.

In casa Google si sta anche lavorando sulla creazione di una nuova app Wallet per un portafoglio digitale omnicomprensivo.