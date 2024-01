Google modifica la frase della modalità in incognito di Chrome: raccolta di dati

È da parecchio tempo che si discute in merito alle modalità di funzionamento della modalità incognito di Google Chrome. Tuttavia, adesso è arrivata una svolta non di poco conto da parte di BigG, perlomeno a livello di comunicazione.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Gizchina nella giornata del 16 gennaio 2024, la società di Mountain View alla fine ha apportato delle modifiche alla frase che compare a schermo quando si accede alla modalità in incognito del browser Google Chrome. Questo avviene, come indicato anche da MSPowerUser, a partire dalla build Canary 122.0.6251.0.

Infatti, in quest'ultima ora si legge una frase simile a questa: "Gli altri utenti che utilizzano questo dispositivo non vedranno la tua attività, quindi potrai navigare in modo più privato. Ciò non cambierà il modo in cui i dati vengono raccolti dai siti Web visitati e dai servizi che utilizzano, incluso Google. I download, i segnalibri e gli elementi dell'elenco di lettura verranno salvati".

Al momento in cui scriviamo, invece, premendo sull'icona dei tre puntini collocata in alto a destra nella versione stabile di Google Chrome e selezionando l'opzione "Nuova finestra di navigazione in incognito", la frase che compare a schermo è: "Ora puoi navigare in privato. Le altre persone che usano questo dispositivo non vedranno le tue attività, ma i download, i preferiti e gli elementi dell'elenco di lettura verranno salvati".

BigG sta dunque facendo maggiore chiarezza in materia di raccolta dei dati, novità che arriva in seguito alle accuse di tracciamento mosse alla modalità incognito di Chrome. Insomma, ci sono cambiamenti importanti per una delle questioni che tiene banco ormai da lungo tempo nel mondo Tech.