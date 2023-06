Google modifica l'icona dell'app Gmail su Android: perchè potrebbe essere un problema

Google ha apportato una piccola ma significativa modifica all’icona dell’applicazione ufficiale di Gmail per Android, che però secondo molti potrebbe avere conseguenze importanti per gli utenti.

Il provider di posta elettronica infatti ha comunicato l’eliminazione dell’icona rossa che appare nelle notifiche sui dispositivi Android. Ciò vuol dire che ora Gmail per Android sarà in linea con Google Workspace ed adatterà il colore al tema di sistema selezionato dall’utente.

Come dicevamo poco sopra, la modifica potrebbe sembrare impercettibile e di minore importanza ma non è così. Molti utenti infatti hanno già sollevato timori sul fatto che l’icona, integrandosi con tutte le altre notifiche, potrebbe far perdere i messaggi di posta elettronica anche potenzialmente importanti, i quali potrebbero nascondersi. Sostanzialmente, la lamentele è legata al fatto che le notifiche di Gmail dopo questo cambiamento potrebbero non avere la rilevanza che meriterebbero. Un confronto tra il primo ed il dopo è comunque visualizzabile negli screenshot in calce: a destra c’è la nuova versione ed a sinistra la vecchia.

La conferma è arrivata anche da un redattore di 9to5Google, che ha pubblicato la notizia e che spiega come “dopo aver convissuto con l’icona di notifica a tema per circa un giorno, sento che le notifiche di Gmail sono leggermente nascoste nell’area notifiche e nella schermata di blocco. Ciò è particolarmente vero per le notifiche relative ad e-mail singole, sebbene beneficino comunque dell’immagine del profilo del mittente sulla destra”.

Di recente, intanto, in Gmail ha debuttato l’IA generativa “Aiutami a Scrivere” anche sull’app Android ed iOS.