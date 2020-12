Google, è il momento: il Santa Tracker c'è, quest'anno con la mascherina

Signore e signori, la settimana di Natale 2020 è arrivata. Poteva, dunque, mancare il classico Santa Tracker di Google? Ovviamente no e infatti anche quest'anno la società di Mountain View ha prontamente attivato l'iconico servizio per scoprire come se la sta cavando Babbo Natale nella consegna dei regali ai bambini di tutto il mondo.

Ovviamente la sfida si fa più ardua quest'anno, ma non preoccupatevi: Babbo Natale e la sua inseparabile compagna stanno adottando tutte le precauzioni del caso, mascherina inclusa. L'annuncio è arrivato direttamente mediante il blog ufficiale di Google, che proprio oggi 21 dicembre 2020 ha annunciato l'avvio dell'iniziativa.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Babbo Natale può circolare tranquillamente, in quanto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha già assicurato tramite il suo profilo ufficiale Facebook che i regali potranno essere consegnati come al solito. Infatti, Babbo Natale dispone di un'autocertificazione internazionale. Insomma, nessun problema: ci ha già pensato Tommaso di Cesano Maderno (5 anni) a inviare una lettera, ottenendo la risposta dal premier.

In ogni caso, per quel che concerne il Santa Tracker, potete dare un'occhiata a ciò che stanno combinando folletti e soci tramite il sito ufficiale dell'iniziativa. Da qui è possibile accedere a divertenti giochi e persino colorare la barba di Babbo Natale tramite la sezione "Selfie", presente in basso a destra da computer. Se volete creare un elfo, potete farlo da questa pagina. Il tracker partirà dal 24 dicembre 2020.

Per il resto, vi ricordiamo che anche l'assistente vocale Amazon Alexa può essere utile per interagire con Babbo Natale. Se, invece, volete proprio fare una videochiamata, vi ricordiamo che Babbo Natale è anche su Zoom.