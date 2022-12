Google e quel 'monello' del Calendario: un bug crea eventi a caso!

Se Android 14 renderà "immortali" gli smartphone, già con Android 13 non c'è male, perlomeno lato "autonomia": un nuovo bug, infatti, sembrerebbe portare il Calendario a creare eventi casuali sulla base delle email ricevute su GMail.

Molto apprezzato per le sue funzionalità, il Calendario attinge dalla posta elettronica personale a esso associata per creare eventi basati su inviti, biglietti dei mezzi pubblici, prenotazioni di hotel e tanto altro. Tuttavia, negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano la presenza di eventi casuali creati in automatico da email che non presentano questo tipo di informazioni.

Come potrete osservare più in basso, è evidente che l'evento creato non risponda ai requisiti di una data da segnare sul calendario, ma si tratta più genericamente di informazioni estratte da una newsletter. In rete, però, sono state raccolte segnalazioni di questo tipo anche per offerte e spam, a patto che al loro interno fossero presenti delle date.

Attualmente non sembra esserci molto da fare per tamponare la situazione: la speranza è che BigG, come sempre, agisca prontamente per risolvere la questione alla radice, un po' come fatto con il nuovo sistema di aggiornamento di Chrome per ridurre i bug a partire dalla versione v110 del browser.