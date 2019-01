Google mostra come sarebbero le ricerche se passasse la riforma del copyright

Google continua la sua campagna di lobby contro la riforma del copyright voluta dalla Commissione europea: l'azienda mostra come sarebbero le ricerche sul motore di ricerca se passasse il famigerato Art 11. Niente immagini, meno editori e forse Google News è a rischio.

Tanto per iniziare l'Art 11 impedirebbe a Google di mostrare le immagini di copertina delle notizie. Una pagina con solo link e elementi testuali, senza immagini di pressoché alcun tipo. Google sostiene che l'Art 11 così come è stato interpretato ad oggi, nei fatti, renderebbe proibitivo usare il materiale delle testate giornalistiche e degli altri media anche solo per costruire l'anteprima per presentare un link.

Due le strade, come si legge su Repubblica: o Google paga alcuni selezionati editori —pensiamo proprio a Repubblica, il Corriere e pochi altri in Italia— e mostra solo le loro notizie, o gli snippet spariranno completamente. Una perdita per i siti minori in entrambi i casi, verrebbe da pensare.

Google News, per le stesse ragioni, dovrebbe mostrare meno editori —drasticamente meno degli 80mila ripubblicati oggi, dice il Vicepresidente Richard Gringras— o scomparire completamente, come successo in Spagna.

Tutta un'altra battaglia quella per l'art 13, dove sarebbe Youtube a subire l'impatto maggiore. Altro fronte su cui Google sta investendo molte risorse, come abbiamo raccontato in più occasioni.

In calce l'immagine esplicativa dei risultati "asettici" che il motore di ricerca dovrebbe fornire in caso di riforma.