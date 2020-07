Google mostra il nuovo Nest: sarà una via di mezzo tra Nest Mini ed Home Max

Poche ore dopo la pubblicazione sul web di alcune immagini rubate, Google ha ufficialmente mostrato come sarà il nuovo Nest, senza però scendere nei dettagli tecnici. In una foto ufficiale inviata a The Verge, con tanto di video che proponiamo in calce, il colosso dei motori di ricerca ha confermato l'esistenza dello smart speaker.

L'ha descritto un "prodotto su cui il team Nest sta lavorando da casa", in quanto la maggior parte dei dipendenti evidentemente sono ancora in smart working.

Il nuovo Nest si configura come una via di mezzo tra il Nest Mini, che è il più piccolo della linea, ed il Google Home Max più grande, caratterizzato dallo schermo che però non è mai arrivato in Italia.

L'altoparlante intelligente che si vede nella fotografia è in grado di stare in verticale, ed è avvolto da un tessuto blu, sebbene le immagini trapelate lo mostravano in grigio. Non è escluso che il motore di ricerca lo renda disponibile in due diverse colorazioni, quindi.

Non si tratta dell'unico prodotto Google ad essere trapelato di recente: qualche mese fa è stata la volta del Google Pixel 4A, che di recente è stato autorizzato anche dall'FCC per la vendita.

Al momento però, nè per il Pixel 4A, tanto meno per il nuovo Nest sono arrivate indicazioni sulla data di presentazione.