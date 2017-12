Nadia Toffa è la terza persona più cercata al mondo nel 2017 rispetto al 2016

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione delle classifiche direlative ai Trend Topics registrati nel motore di ricerca nel 2017, arrivano le prime reazioni ed analisi.

Come riportato dalla stampa nazionale (e non), al terzo posto nella classifica mondiale delle persone più cercate rispetto al 2016 figura la giornalista delle Iene colpita qualche settimana fa da un malore, Nadia Toffa.

La Toffa, infatti, pur piazzandosi sul gradino più basso del podio, è risultata dietro solo a Matt Lauer, il giornalista americano conduttore del Today Show che è stato allontanato da NBC News per "cattiva condotta sul posto di lavoro", a seguito delle denunce presentate da una collega che lo aveva accusato di molestie. Al secondo posto, proprio davanti alla Toffa, figura Meghan Markle, l'attrice di Suits e modella, famosa per essere la futura sposa del principe Harry.

La giornalista del popolare programma Mediaset è addirittura davanti a Harvey Weinstein e Kevin Spacey, che sono tra le dieci persone più cercate dell'anno per i motivi noti e di cui vi abbiamo anche parlato su queste pagine, ma anche a Gal Gadot, la protagonista di Wonder Woman e la nuova First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump.

E se Nadia Toffa è estremamente popolare in Italia, non si può dire lo stesso oltreoceano, dove molte testate si sono chieste chi sia. In Svizzera, Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, infatti, non poche testate hanno dedicato articoli alla questione, proponendo focus sulla giornalista, citando anche i servizi che l'hanno mandata nella bufera, come quella sull'esperimento Sox, bollato dal Times come "una notizia falsa".