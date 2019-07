Google nasconde un minigioco dedicato a Wimbledon: ecco come accedere

Calerà domani, Domenica 14 Luglio, il sipario sul torneo di tennis più affascinante ed importante al mondo. Nella finalissima di Wimbledon si sfideranno infatti Roger Federer e Nole Djokovic, ma per ingannare l'attesa è disponibile su Google un minigioco che davvero molto simpatico, che sta facendo il giro del web.

L'accesso è molto semplice: basta aprire il browser, collegarsi a Google e cercare "risultati wimbledon". Nella parte superiore dei risultati di ricerca comparirà la scheda contenente lo scoreboard. Effettuando uno swipe verso destra nella riga che indica la tipologia del torneo (Singolare Maschile, Singolare Maschile, Doppio Maschile, ecc..) ci si ritroverà di fronte all'icona di una pallina da tennis che se cliccata, farà accedere al minigioco.

Lo scopo del gioco è effettuare più scambi possibili: tramite le frecce della tastiera è possibile muovere il giocatore e quindi intercettare la pallina. Un passatempo sicuramente divertente, come tanti altri a cui ci ha abituato Google negli ultimi tempi, soprattutto in occasione delle manifestazioni sportive più importanti.

Ricordiamo che la finale di Wimbledon andrà in onda domani pomeriggio, in esclusiva su Sky anche in 4K per gli abbonati a Sky Q, dal campo centrale dell'All England Club di Londra. Roger Federer potrebbe segnare un altro record dopo la straordinaria semifinale di ieri contro Rafa Nadal.

Qual è il vostro record? Scrivetecelo nei commenti!