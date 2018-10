Google nasconde un'avventura testuale, ecco come trovarla

Google non è nuova ad esater egg e giochi nascosti. Spesso negli ultimi anni abbiamo riportato su queste pagine della presenza di elementi simili all'interno delle pagine del motore di ricerca. I ragazzi di RockPaperShotgun hanno scoperto la presenza di un'avventura testuale su Google.com.

Per accedere basta un qualsiasi browser. E' ovviamente supportato Chrome, ma anche Firefox ed Edge, mentre Safari non sembra supportarlo.

Il funzionamento è molto semplice: nel campo di ricerca di Google.com basta cercare "text adventure", seguito dalla pressione dei tasti CTRL + Shift + I o CMD + Option + I se si utilizza un Mac.

A questo punto basterà cliccare sulla scheda "Console" e cercare la dicitura “Would you like to play a game?”. Gli utenti non dovranno fare altro che digitare "Yes" accanto al prompt per ritrovarsi in un'avventura testuale ambientata nel campus di Google in cui bisognerà cercare le lettere che compongono il nome dell'azienda.

Il controllo del personaggio è chiaramente gestito tramite dei semplici comandi che consentono di spostarsi tra i puzzle e la storia: digitando "nord", "sud", est" ed "ovest" ci si sposterà nel mondo di gioco, mentre i comandi "grab" ed "use" consentono di interagire con gli oggetti.

Al momento l'avventura testuale sembra essere disponibile solo su Google.com, motivo per cui vi raccomandiamo di verificare di non essere sulla versione locale del motore di ricerca.