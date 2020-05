Google Nest Wifi router e access point ufficiali in Italia: prezzo e novità

Dopo aver portato Nest Hub in Italia nel 2019, Google continua a "rimpolpare" il portfolio di prodotti disponibili sullo store relativo al nostro Paese. Infatti, adesso è disponibile anche il router Nest Wifi.

In particolare, quest'ultimo viene venduto a 159 euro. Inoltre, è possibile acquistare il prodotto in accoppiata con un access point a 259 euro (l'access point da solo costa 139 euro). Le principali novità introdotte dal modello arrivato in Italia sono legate alla velocità e alla copertura, dato che la prima viene raddoppiata e la seconda è stata incrementata del 25%.

Non manca poi la possibilità di interagire con l'access point di Nest Wifi tramite l'assistente vocale Google Assistant. Infatti, gli access point che possono essere configurati insieme al router dispongono dello stesso speaker di Nest Mini. Insomma, chi acquisterà questi prodotti potrà porre al proprio access point domande del tipo: "Ok Google, qual è la velocità Internet?".

La società di Mountain View afferma che il router Nest Wifi è particolarmente adatto per coloro che hanno sempre un gran numero di dispositivi diversi collegati alla propria rete senza fili. Per rendere più semplice la configurazione del router, l'azienda mette a disposizione degli utenti la comoda applicazione Google Home. Per tutti i dettagli relativi alle specifiche tecniche del router Nest Wifi e del relativo access point, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Google.