Google News nel 2018 ha generato ricavi per 4,7 miliardi di dollari

Google News nel 2018 ha ottenuto ricavi per 4,7 miliardi di dollari. È poco meno dell'ammontare della raccolta pubblicitaria di tutto il settore dell'informazione online. Che fornisce i contenuti su cui si basa il servizio, in un duplice rapporto di dipendenza dove per il momento sta vincendo Mountain View.

Il dato non ci arriva direttamente da Google, si tratta di una stima di News Media Alliance —che riunisce oltre 2000 testate giornalistiche da tutto il mondo. Si parlerebbe di un risultato economico mostruoso, se si pensa che complessivamente il settore del comparto pubblicitario online connesso esclusivamente a media e informazione vale 5.1 miliardi di dollari. Google da sola arriva a fatturare quasi quanto tutte le testate e i media outlet messi assieme.

O, per dirla in termini più pratici, come fa il NYT aprendo il suo pezzo: "più del box-office combinato di entrambi i film degli Avengers, più di quanto valga un qualsiasi club sportivo".

Peraltro nel calcolo di News Media Alliance sfugge completamente il valore economico dei dati ottenuti da Google attraverso il suo servizio di news, un tesoretto di informazioni sulle abitudini degli utenti che è di difficile valutazione.

Durissime le parole usate da Terrance Egger per commentare questa notizia: "Questo studio mostra chiaramente quello che già tutti sapevamo perfettamente, ed è dolorosissimo. Le dinamiche attuali nel rapporto tra la piattaforma e la nostra industria sono devastanti".

Ma sull'intera esistenza di Google News in Europa grava l'incognita della nuova riforma del copyright ormai approvata dal Parlamento europeo lo scorso marzo. L'azienda di Mountain View aveva simulato i possibili effetti della riforma sul servizio, e i risultati erano tutto fuorché incoraggianti. Per il servizio, e per gli editori. Se ne riparlerà tra diversi mesi, se non anni.



Update, aggiorniamo con la risposta ufficiale di Google: "Questi calcoli approssimativi sono imprecisi, così come sottolineato da numerosi esperti. La stragrande maggioranza di ricerche legate alle news non mostra annunci pubblicitari. Inoltre, lo studio non tiene conto del valore offerto da Google. Ogni mese, Google news e la Ricerca Google portano oltre 10 miliardi di click ai siti web degli editori che generano, a loro volta, abbonamenti e entrate pubblicitarie significative. Abbiamo lavorato duramente per essere un partner collaborativo e di supporto per la tecnologia e la pubblicità per gli editori di tutto il mondo."