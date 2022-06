Google News si rinnova: design scheda cambia radicalmente, come si leggono notizie ora?

A poco meno di un mese dal cambio design del Play Store su browser PC, Google ha deciso di lanciare una versione rinnovata di Google News per gli stessi utenti desktop in occasione del suo 20° compleanno, riprogettando la scheda dando maggiore risalto a notizie locali e contenuti personalizzati.

L’annuncio giunge direttamente dal gigante di Mountain View e un esempio lo trovate in calce alla notizia: il design ora rimuove la colonna laterale sinistra delle categorie delle notizie spostandola in alto sotto forma di barra orizzontale, enfatizzando le opzioni “Per te”, “Stai seguendo” e introducendo la divisione “News Showcase” dove vengono inseriti i principali articoli delle maggiori redazioni locali italiane. Seguono, dunque, le classiche sezioni Italia, Dal mondo, Notizie locali, Affari, Scienza e tecnologia, Intrattenimento, Sport e Salute.

La schermata sottostante vede invece una suddivisione meno a elenco e più a “schede”, ognuna con angoli tondeggianti e varie dimensioni, proponendo anche più fonti per la stessa news. Nel complesso, la riprogettazione di Google News fa apparire la scheda più come una prima pagina di un giornale, anziché come un feed RSS. Si tratta di una modifica al design che a qualcuno potrebbe cambiare ben poco ma, generalmente, si deve ammettere che ora lo stile è molto più semplice, elegante e moderno.

Essendo disponibile anche in Italia, vi basterà recarvi sul sito di Google News e premere sul pulsante “Provalo” che apparirà come barra orizzontale in alto.

Nel frattempo, qualche settimana fa Google Meet ha ricevuto la funzionalità di rimozione automatica dell’eco.