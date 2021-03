Google News Showcase arriva in Italia: accordo con tredici editori

Google, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale italiano, ha annunciato l'arrivo di Google News Showcase in Italia, grazie ad un accordo siglato con tredici editori del nostro paese, per dare ai lettori l'accesso a contenuti giornalistici approfonditi direttamente da Google News e Discover.

Complessivamente, l'accordo è stato firmato con 13 gruppi editoriali, e comprendono 76 pubblicazioni tra nazionali e locali. Tra questi figurano Caltagirone Editore, Ciaopeople, Citynews, Gruppo Monrif, Il Foglio Quotidiano, RCS Media Group e Sole 24Ore.

Andranno a confluire nel Google News Showcase quindi importanti testate nazionali e redazioni locali, come il Corriere della Sera, Fanpage, il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Gazzettino, Il Giornale, Il Giorno, Gruppo Corriere, IVG.it, Libero, Il Mattino, Il Messaggero, MilanoToday, La Nazione, il Resto del Carlino, Roma Today, il Sole 24Ore, Il Tempo e Varesenews.

Secondo Google, "News Showcase permetterà agli editori di rafforzare la propria relazione con i lettori, sviluppare nuovi modelli per la monetizzazione dei contenuti e trarre beneficio dall’aumento di traffico verso il proprio sito. Nelle prossime settimane, quando il servizio verrà reso disponibile in Italia, gli editori potranno per esempio curare le proprie schede di News Showcase per offrire maggiore contesto intorno a una notizia, e indirizzare i lettori verso l’articolo completo sul proprio sito o app".

Gli utenti potranno anche accedere a determinati contenuti selezionati dietro paywall, per consentire ai lettori di approfondire un determinato argomento e favorire la sottoscrizione degli abbonamenti.

Di recente anche Facebook ha siglato un accordo con gli editori del Regno Unito per il pagamento delle testate più attendibili.