Google News Showcase si espande: le notizie dietro paywall saranno gratuite per i lettori

Google News Showcase è una delle funzionalità su cui il colosso di Mountain View sta lavorando da più tempo: già a giugno, infatti, la società l’aveva annunciata spiegando che grazie a essa gli utenti in futuro potranno accedere gratuitamente alle notizie bloccate da paywall. Ebbene, ora Google ha deciso di espanderla coinvolgendo più editori.

Come annunciato dalla compagnia tramite il suo blog ufficiale, ora essa pagherà ulteriori testate per offrire gratuitamente agli utenti una selezione dei loro contenuti normalmente a pagamento: per accedervi basterà registrarsi presso l’outlet facilmente trovabile su Google News e leggere le storie disponibili gratuitamente. Per facilitarvi l’accesso, inoltre, l’azienda a breve introdurrà una schermata inedita chiamata “For You” che curerà una selezione di articoli degli editori preferiti.

Attualmente sono disponibili circa 400 quotidiani e giornali famosi in tutto il mondo, ma provenienti soltanto da un numero limitato di paesi: Germania, Brasile, Argentina, Canada, Francia, Regno Unito e Australia. Si tratta dunque di nomi come Le Monde, Le Figaro, L’Obs, Der Spiegel e La Gaceta. Purtroppo, al momento non è noto nulla riguardo eventuali accordi con quotidiani o giornali italiani, anche se l’interesse da parte dei lettori non manca.

Per usarla in tali paesi, però, ora basta recarsi tramite Android o iOS nella sezione apposita di Google News chiamata proprio News Showcase, dove sarà possibile osservare una serie di articoli gratuiti in successione. A breve termine la società prevede di portare tale feature anche sul sito Web di Google News, oltre al feed Discover.

Rimanendo nel mondo Google, in alcuni paesi selezionati di recente è stata aggiunta su Google Maps una funzionalità che permetterà agli utenti di aggiornare Street View con le proprie foto, le quali verranno visualizzate in tale modalità come una linea blu tratteggiata.