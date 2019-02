Google News ha simulato gli effetti riforma copyright, traffico testate online giù del 45%

Continua l'allarmismo di Google in merito alla riforma del copyright promossa dall'Unione Europea. Sotto il mirino sempre Art 11 e Art 13: se passano gli effetti per i siti d'informazione potrebbero essere disastrosi, con un crollo del traffico del 45% , dice Google dopo aver condotto dei test.

L'Art 11 colpisce la possibilità da parte di siti come Google News di mostrare i così detti snippet degli articoli. Google avrebbe condotto degli esperimenti, simulando il suo servizio così come dovrebbe essere rimodulato nel caso passasse l'Art 11, e quindi non accompagnando le notizie con un'anteprima del contenuto dell'articolo e un'immagine, ma mostrando solo l'url e una piccola frazione del titolo.

Facendo così, i click diminuiscono in modo drastico. Anche una versione più moderata dell'esperimento, dove il titolo veniva mostrato per intero, assieme ad un thumbnail, ha registrato cali vertiginosi dei click. La maggior parte degli utenti reagisce al cambiamento spostandosi su siti non d'informazione, come social e piattaforme dedicate ai video.

La riforma che nelle intenzioni dovrebbe proteggere il giornalismo di qualità, rischia di aprire una voragine nei ricavi degli editori, dando il colpo di grazia ad un settore già in difficoltà.

I siti più colpiti rischiano poi di essere quelli che dietro di loro non hanno grossi editori: uno scenario dove Google decida di stringere accordi con i publisher più grossi, per stessa ammissione dell'azienda, non è inverosimile, ma questo ha la conseguenza di escludere dal servizio testate locali e più piccole.