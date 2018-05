Google News vuole fornire un sistema di informazione non fazioso agli utenti

Google vuole puntare sempre di più sull'intelligenza artificiale nella gestione delle news per cercare di fornire agli utenti punti di vista che siano diversi da quello basato sulle proprie preferenze. Il CEO Sundar Pichai ha annunciato che la nuova app Google News fornirà agli utenti le news preferite ed una prospettiva completa degli eventi.

Nell'epoca dell'intelligenza artificiale (o semplicemente machine learning) quello che leggiamo sul web è conseguenza della storia pregressa della nostra navigazione. L'app di Google fornirà all'utente news personalizzate basate sui siti o sul tipo di articoli che preferisce leggere, con l'obiettivo aggiuntivo di rompere parzialmente questo pesante filtro che crea una bolla di informazione attorno all'utente stesso.

Dunque il miglioramento delle performance degli algoritmi di Google servirà a cercare di rendere le news consigliate agli utenti meno faziose possibili, fornendo uno spettro più ampio di prospettive e siti web affidabili. L'obiettivo è estremamente ambizioso e secondo Pinchai sarà necessario "usare la migliore intelligenza artificiale per trovare la migliore intelligenza umana, ovvero i migliori reportage dei giornalisti in tutto il mondo".

Secondo Nicholas Diakopoulos, professore della Northwestern University specializzato nel giornalismo telematico, questo sistema è vantaggioso per i grossi siti e per i publisher che hanno capito come sfruttare l'algoritmo, ma i siti locali di news che non hanno una lunga storia pregressa digitale faticheranno ad emergere in questo sistema. L'AI offrirà vantaggi netti ma l'esperto avverte che il valore non deve essere messo da parte e che non è possibile quantificare qualunque aspetto editoriale.

