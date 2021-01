Google non aggiorna le app iOS da un mese: c'entra la politica sulla raccolta dati?

E' mistero intorno alle applicazioni per iOS di Google. Come notato dai colleghi di Ubergizmo, infatti, il colosso dei motori di ricerca non rilascia un aggiornamento per le proprie app iPhone ed iPad da più di un mese, e le ipotesi intorno a tale scelta sono tante.

In molti infatti ipotizzano che ciò sia dovuto alla politica sulla raccolta dati delle applicazioni per iOS, che è stata introdotta con iOS 14 e che aveva scatenato anche le proteste da parte di Facebook, che è arrivata al punto di acquistare alcune pagine su vari giornali americani per sensibilizzare l'opinione pubblica e protestare nei confronti di Apple che, però, dal suo canto non ha fatto marcia indietro.

Apple, infatti, ha chiesto maggiore trasparenza agli sviluppatori delle app, in particolare sul tipo di dati e le autorizzazioni richieste agli utenti. Google, quindi, piuttosto che aprire uno scontro con la Mela (che utilizza il proprio motore di ricerca sul sistema operativo mobile) potrebbe aver "aggirato" questa policy non aggiornando le applicazioni, ma non sappiamo fin quando possa durare questa condizione.

In una dichiarazione per TechCrunch datata 5 Gennaio, però, Google aveva affermato che avrebbe aggiornato le app entro due settimane, ma di tali update ancora non vi è traccia.