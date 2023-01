Google, non c'è pace per i Pixel 6: il suo nuovo 'nemico' è il limone?

Mentre in rete si discute sulcrollo della qualità delle videochiamate su Pixel 7, la sesta generazione degli smartphone di Google sembrerebbe tornata al centro del dibattito per alcuni problemi al display.

Non è ancora chiaro cosa sia stato a causarlo e in merito le ipotesi sono ancora al vaglio. C'è chi sostiene che possa trattarsi di acido citrico, in particolare di gocce di limone, ma certamente non si tratta di un caso isolato, come dimostrano i numerosi feedback apparsi nel relativo thread su Reddit: sul display di Pixel 6 e Pixel 6 Pro starebbe comparendo un punto più scuro o nei casi peggiori addirittura un alone di più di un centimetro.

Non si tratta di un'area di pixel morti, bensì di qualcosa di esterno, che potrebbe avere a che fare con un deterioramento della superficie esterna o addirittura con lo scollamento tra gli strati che lo compongono, con frapposizione di aria.

L'opinione degli utenti è contrastante. Molti sostengono di non farci alcun caso, poiché del tutto trasparente a schermo acceso. Altri, invece, manifestano un giustificabile forte malcontento.

Una cosa è certa: non sembra esserci pace per i Pixel 6, primi dotati di SoC proprietario Tensor. Questa, infatti, è solo la punta dell'iceberg di un ciclo vitale tutt'altro che semplice per questi smartphone, attanagliati da numerose problematiche soprattutto al lancio e relative al sensore per le impronte digitali.

A ogni modo, si tratta ancora di un ottimo dispositivo, che nel tempo è riuscito a tamponare o addirittura eliminare gran parte dei suoi problemi di giovinezza. Già ad agosto del 2022, infatti, i più gravi problemi al sensore biometrico dei Pixel 6 erano risolti nella totalità dei casi.