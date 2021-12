Google non si ferma: 28 app, giochi e launcher per smartphone Android in regalo

I regali di Natale del Google Play Store trovano un ulteriore seguito anche nel giorno di Santo Stefano. Per non deludere i suoi fedeli utenti, Big G ha deciso di donare 28 app, giochi e strumenti di personalizzazione per smartphone Android. Non mancano, però, anche promozioni interessanti.

Applicazioni

BlackCam Pro - B&W Camera

Gif Me! Camera Pro

Resize Me! Pro - Photo & Picture resizer

TypIt Pro - Watermark, Logo & Text on Photos

Fast Video Splitter for Whatsapp status

Reminder Pro

Giochi

B.D.R.S : Biological Disaster Response System

SPHAZE: Sci-fi puzzle game

A Tale of Little Berry Forest 1 : Stone of magic

Classic Offline Sudoku

Ego Rigo

Kamikazee Dice Score Card

Manor

Message Quest — the amazing adventures of Feste

SlingFighter

Superhero War Premium

BUMGINEER Clicker RPG

Cyber Fighters: Legends of Stickman League RPG

Hair Run Challenge

Heroes Infinity Premium

Infinity Highway

MAYATCH

Shadow Knight: Ninja Shadow War RPG Fighting Games

The Dollar Game

Trigono - geometric brain boiling adventure

Zombie Age 3 Premium: Survival

Launcher e personalizzazione

Battery Widget

Quick Arc Launcher

La lista di prodotti in offerta è piuttosto variegata oggi: troviamo Nova Launcher Prime in offerta, come anche Star Walk 2 per gli amanti dell’astronomia. Lato gaming, invece, notiamo sconti su Beholder 2, Do Not Feed The Monkeys, Donut County, Florence, Goat Simulator, Gorogoa, GRIS, Reigns, This Is The Police 2 e The Talos Principle. L’elenco completo resterà disponibile su Android Police.

Nel mentre, è giunta conferma dell’assenza fisica di Google al CES 2022.