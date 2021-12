Google non ci sarà fisicamente al CES 2022: presenza soltanto virtuale

Il forfeit di società come Meta e Amazon al CES 2022 del 5-8 gennaio 2022 trova un seguito in altre aziende. Persino Google ha confermato che non ci sarà di persona all’evento di Las Vegas, prediligendo l’offerta di contenuti virtuali tramite il portale ufficiale dedicato.

La conferma è giunta direttamente a TechCrunch da un portavoce del gigante di Mountain View: “Dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di non essere presenti allo show floor del CES 2022. Abbiamo seguito da vicino lo sviluppo della variante Omicron e abbiamo deciso che questa è la scelta migliore per la salute e la sicurezza dei nostri team. Continueremo a collaborare strettamente sia con CTA che con i nostri partner per individuare e supportare opportunità virtuali e non vediamo l'ora di condividere le ultime innovazioni di Google con tutti voi”.

Anche il capo della CTA (Consumer Technology Association) Gary Shapiro ha rilasciato una dichiarazione al medesimo news outlet, spiegando che al CES 2022 parteciperanno comunque oltre 2.200 aziende a rappresentare l’industria tecnologica, consentendo a investitori e al pubblico di sperimentare sia di persona che digitalmente la magia dell’evento. In merito alla sicurezza dell’evento in persona, egli ha chiarito dunque che ci saranno obbligo di vaccinazione, utilizzo di mascherine e anche test COVID-19 in loco, mentre la partecipazione sarà ridotta e dovranno essere rispettate le misure di distanziamento tra spettatori e rappresentanti delle aziende.

La comunicazione firmata Google, tra l’altro, giunge giusto in seguito a un comunicato simile rilasciato da Waymo, altra società parte del gruppo Alphabet. In altre parole, si tratta di una decisione condivisa dai proprietari.

Alla kermesse LG ha confermato la presenza di alcuni strani prototipi per la visione di contenuti multimediali.