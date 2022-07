Google non piace ai giovani: la Gen Z preferisce TikTok ed Instagram per le ricerche

Secondo un nuovo studio riportato da TechCrunch, quasi il 40% della Gen Z preferisce effettuare ricerche online su TikTok ed Instagram rispetto a Google e Maps. A svelarlo sono i dati interni proprio di Google.

Un dirigente del colosso di Mountain View ha confermato che il formato introdotto da TikTok (che lentamente sta adottando anche Instagram) sta cambiando in maniera profonda il modo in cui i giovani conducono le ricerche su internet, e proprio per questo motivo Google sta lottando per tenere il passo.

Nel corso della conferenza Fortune Brainstorm Tech, il vicepresidente senior di Google Prabhakar Raghavan ha affermato che secondo gli studi interni del gigante del web “qualcosa come il 40% dei giovani cercano un posto per il pranzo su TikTok o Instagram piuttosto che su Google Search o Google Maps”. Il dato è stato confermato anche da Google all’Insider, a cui è stato svelato che “dobbiamo affrontare una forte concorrenza da una serie di fonti, inclusi motori di ricerca generali e specializzati, nonché app dedicate”.

Google ha intenzione di apportare una serie di modifiche per attirare il pubblico più giovane, inclusa la possibilità di utilizzare la fotocamera in una determinata area e “raccogliere istantaneamente informazioni su più oggetti in una scena più ampia”.