Google: 'non abbiamo rallentato YouTube a chi usa adblock'

Nella giornata di ieri è emersa l’indiscrezione secondo cui Google avrebbe rallentato YouTube per chi usa gli adblock, allo scopo di spingerne la disattivazione e gli utenti a sottoscrivere l’abbonamento Premium. Dal colosso dei motori di ricerca però è arrivata una sonora smentita a riguardo.

Nonostante le numerose segnalazioni arrivate su Reddit e Twitter, Google ha negato tali segnalazioni ed in una dichiarazione rilasciata ad AndroidCentral ha affermato che "le segnalazioni recenti secondo cui gli utenti hanno riscontrato ritardi nel caricamento su YouTube non sono correlate alla nostra politica di rilevamento degli adblock. Il nostro centro assistenza offre suggerimenti per la risoluzione dei problemi riscontrati dagli utenti”.

Nel frattempo però sono emersi ulteriori dettagli sulle versioni degli adblocker che provocherebbero di tali rallentamenti. Si tratterebbe delle ultime release di Adblock ed Adblock Plus (5.17) che sarebbero le uniche a causare problemi con le performance, almeno secondo lo sviluppatore di uBlock Origin Raymond Hill.

Occorre comunque sottolineare che l’utilizzo di adblocker su YouTube rappresenta una violazione della policy interna della piattaforma, che scoraggia l’utilizzo di sistemi di questo tipo per skippare gli annunci pubblicitari, dal momento che è previsto un abbonamento che consente di saltarli, pagando una somma mensile che dà accesso anche ad altri vantaggi.