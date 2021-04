Google, nuova feature dell'app Telefono per le chiamate dagli sconosciuti

Dopo le prime anticipazioni in merito, era ormai solo questione di giorni prima che questa nuova interessante funzionalità aggiuntiva del Telefono di Google sbarcasse ufficialmente sull'applicazione Android.

Il nuovo aggiornamento porta in dote la registrazione automatica delle chiamate ricevute da fonti sconosciute o da numeri non in rubrica ed è attualmente in fase di roll out quindi è possibile che passi del tempo prima di poterla utilizzare su tutti i principali dispositivi compatibili.

Questa feature però potrebbe non arrivare nei mercati in cui la legge impedisce esplicitamente di registrare le telefonate senza l'esplicito consenso del proprio interlocutore. A tal proposito viene infatti mostrato a schermo un messaggio informativo nel momento in cui si attiva la registrazione automatica delle telefonate in ingresso, ricordandoci che starà poi all'utente che si avvale di questa funzione rispettare le disposizioni locali in merito.

La nuova opzione si trova nell'apposita sezione sulla Registrazione delle Telefonate, alla vote Registra Sempre. Una volta selezionata questa nuova opzione, se la telefonata in ingresso sarà eligibile a questo scopo verrà dunque avviata la sua registrazione.

Periodo di novità dunque, per il colosso di Mountain View. Nuove indiscrezioni suggeriscono addirittura un ingresso nel mercato dei SoC, con la produzione di un primo chip proprietario da integrare all'interno dei prossimi smartphone della gamma Pixel.