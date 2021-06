Google, ecco i nuovi TWS Pixel Buds A: autonomia e stile a meno di 100 dollari

A distanza di ormai due anni dall'arrivo sugli scaffali dei Pixel Buds 2, seconda generazione della gamma ma anche primi di tipo True Wireless, Google ha presentato al mondo la sua nuova soluzione TWS: ecco svelati i nuovi auricolari Pixel Buds A.

Oggetto di numerosi rumor nel corso degli ultimi mesi, finalmente possiamo dare uno sguardo più da vicino alla soluzione entry level di Google. Un approccio sostanzialmente conservativo in termini di design rispetto alla precedente generazione, con qualche rinuncia dal punto di vista delle funzionalità per consentirne la collocazione sul mercato ad appena 99 dollari.

Piccole variazioni nei colori a disposizione. Le soluzioni al lancio saranno due, entrambe con astuccio bianco. Abbandonati invece gli accenti neri in favore di una soluzione verde oliva e una variante con una chiarissima tonalità di grigio.

Uno sguardo all'interno ci permette di scoprire le specifiche dei nuovi TWS Pixel Buds A. I driver sono da 12 millimetri e garantiscono la riduzione del rumore in maniera passiva. L'autonomia dichiarata è di 5 ore in riproduzione e 2.5 in chiamata, ovviamente in singola carica e senza considerare la batteria integrata nell'astuccio. Con questa, ci si può spingere fino a un massimo di 24 ore nell'ascolto e 12 di telefonate.

Il pairing avviene sfruttando la connettivita Bluetooth 5.0. Garantiti il supporto a Google Assistant e funzionalità smart come Play/Pause alla rimozione dall'orecchio.

Gradita sorpresa l'aggiunta della certificazione IPX4, quindi contro il sudore in caso di attività sportiva e schizzi accidentali. La ricarica avviene invece mediante un tradizionale cavo USB Type-C.