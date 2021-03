Google, di nuovo disponibile in Italia la Dark Mode per il motore di ricerca

Dopo una breve apparizione su Chrome verso la metà di febbraio, finalmente sembra essersi assestata la Dark Mode del motore di ricerca Google anche in Italia, sui principali browser.

Attraverso Google Chrome e Mozilla Firefox, entrambi aggiornati all'ultima versione dispobilie, abbiamo effettuato qualche test.

Dopo una sparizione nella tarda serata di ieri infatti, il tema sembra essersi finalmente stabilizzato. Per provarlo è sufficiente andare sulla pagina iniziale di Google e selezionare la voce Impostazioni in basso a destra. Nel successivo menu a tendina selezionare Impostazioni di ricerca e verremo condotti in una pagina dedicata. All'interno di questa pagina, fra le ultime opzioni, sarà possibile scegliere la modalità di visualizzazione di Google. Una volta scelto il tema scuro, sarà sufficiente salvare per venire reindirizzati sulla Home Page scura.

Nei nostri test iniziali, una volta apportata la modifica, questa veniva applicata su tutti i browser in maniera automatica. Nel momento in cui scriviamo invece sembra essere scomparsa totalmente su Firefox sia in maniera indiretta attraverso Chrome, che direttamente dal browser Mozilla accedendo alle Impostazioni di ricerca.

Su macchina Apple con chip M1 e sistema aggiornato a Big Sur invece non siamo ancora riusciti ad applicare la Dark Mode.

Intanto Google sembrerebbe al lavoro su una nuova interessante feature per Google Meet.