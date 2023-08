Google e NVIDIA insieme per l'IA: l'annuncio al Google Cloud Next

Ormai è chiaro: NVIDIA sta puntando tutto sull'IA, che è ormai diventata il suo settore di business più ampio, nonché il più redditizio. A confermare la nuova strategia del Team Verde è ora una partnership strategica tra NVIDIA e Google, che porterà allo sviluppo di un'IA next-gen.

Come spiega un comunicato stampa di NVIDIA, il CEO del Team Verde Jensen Huang ha recentemente incontrato il CEO di Google Cloud, Thomas Kurian, durante l'evento Google Cloud Next. Le due aziende hanno annunciato una collaborazione per portare il machine learning end-to-end ai clienti IA più importanti del pianeta, con un focus particolare per l'IA generativa e la data science.

In particolare, NVIDIA si occuperà dei supercomputer con le sue GPU, mentre Google implementerà un'offerta basata su Google Cloud pensata appositamente per le tecnologie del Team Verde. In questo modo, l'integrazione tra hardware e software permetterà di migliorare efficienza e performance degli applicativi legati al machine learning e all'IA, come quelli sviluppati dai team di Google DeepMind e di Google Research.

Jensen Huang, in particolare, ha spiegato che "siamo ad un punto di flessione, in cui il computing accelerato incontra l'IA generativa per garantire un'innovazione ad una velocità senza precedenti. La nostra collaborazione approfondita con Google Cloud aiuterà gli sviluppatori ad accelerare il proprio lavoro con un'infrastruttura, dei software e dei servizi che aumenteranno l'efficienza energetica e ridurranno i costi".

Invece, il CEO di Google Cloud Thomas Kurian ha aggiunto che "Google Cloud ha una lunga storia di innovazione e di ricerca nel campo dell'IA, volte a permettere ai nostri clienti di rendere più rapida la propria stessa innovazione. Molti dei prodotti Google sono basati sulle GPU NVIDIA; molti dei nostri clienti chiedono di avere dei sistemi di computing accelerato di NVIDIA per garantire uno sviluppo efficiente dei propri LLM per l'IA generativa".