Google ha fatto un'offerta per acquisire Fitbit tramite Alphabet

Il mercato degli indossabili è in continua espansione ed è quindi normale che i grandi colossi del Tech dimostrino interesse verso aziende di un certo tipo. Non sorprende quindi la notizia di oggi: Google sta provando ad acquisire Fitbit tramite la sua controllata Alphabet Inc.

In particolare, stando a quanto riportato da Reuters, la società californiana vorrebbe acquisire Fitbit per entrare nel mercato delle smartband e degli smartwatch e ridurre il divario con Samsung e Apple da questo punto di vista. D'altronde, Google al momento non ha ancora puntato come si deve sugli indossabili e l'acquisizione di un'azienda importante come Fitbit potrebbe dare una netta spinta alla produzione di questa tipologia di dispositivi.

Al momento Google e Fitbit non hanno ancora commentato ufficialmente la notizia, ma le azioni della società che produce indossabili sono già aumentate del 27% circa. Le azioni di Alphabet Inc hanno invece visto un incremento del 2% circa. Vi ricordiamo che Fitbit produce prodotti piuttosto popolari come gli smartwatch della serie Versa e le smartband della serie Charge.

Non è chiaro se Fitbit accetterà o meno l'offerta fatta da Google, ma secondo Reuters ci sono pochi dubbi in merito all'interesse della società californiana per quanto riguarda il mercato degli indossabili. L'acquisizione andrà in porto? Staremo a vedere.