Google, al via da oggi la cancellazione degli account inattivi: chi sarà interessato

Come ampiamente preannunciato, prende oggi il via la cancellazione degli account inattivi da Google. Già dalle prime ore della giornata odierna, il colosso dei motori di ricerca ha proceduto con l’eliminazione degli account inattivi da due anni.

Nella documentazione ufficiale, Google spiega che l’account viene etichettato come inattivo se negli ultimi due anni non ha:

Letto o inviato una mail

Usato Google Drive

Guardato un video su YouTube

Condiviso una foto

Scaricato un’app

Usato la ricerca di Google

Usato funzionalità come Accedi con Google

Ovviamente non mancano le eccezioni ed un Account Google viene considerato attivo anche se non è stato utilizzato per un periodo di due anni se:

È stato utilizzato per acquistare un prodotto, app, servizio o abbonamento Google attivo o in corso

Contiene una carta regalo con saldo in denaro

Possiede un’app o un gioco pubblicati a cui sono associati degli abbonamenti attivi

Gestisce un account attivo di un minorenne con Family Link

È stato utilizzato per acquisire un articolo digitale

La data del 1 Dicembre 2023 è la prima in cui gli account potranno Google essere eliminati. “Se il tuo Account Google non viene utilizzato per un periodo di 2 anni, questo viene considerato inattivo e tutti i relativi contenuti e dati potrebbero essere eliminati” spiega Google, che comunque osserva come prima dell’eliminazione darà un preavviso.

Ad essere impattato dall’eliminazione non sarà solo l’account Google principale, ma anche quelli collegati a tutti i servizi.