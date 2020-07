Google One, arriva il backup gratuito dei dispositivi iOS ed Android

Interessante novità dal fronte Google. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato che il servizio di cloud storage Google One sarà in grado di effettuare il backup completo degli smartphone iOS ed Android in maniera completamente gratuita.

Scaricando l'applicazione disponibile sui rispettivi store, sarà possibile eseguire il backup di foto, video, contatti ed eventi del calendario. In questo modo sarà possibile avere tutti i dati memorizzati sul proprio smartphone in un unico posto, il tutto utilizzando il proprio account Google.

Google ha anche lavorato per semplificare la gestione dei file da Google One: aprendo l'applicazione o collegandosi al sito dedicato sarà possibile gestire da un unico hub tutti i dati salvati da Drive, Gmail e foto.

Gli utenti avranno a disposizione 15 gigabyte di spazio gratuito, che saranno ovviamente collegati all'indirizzo email Google, mentre per espandere lo storage bisognerà pagare 1,99 Euro al mese per 100 gigabyte, 2,99 Euro al mese per 200 gigabyte e 9,99 Euro al mese per 2 terabyte.

Per tutte le informazioni su Google One vi rimandiamo alla pagina dedicata. Cosa ne pensate di questa novità di Google? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti. E' però innegabile che si tratta di una funzione sicuramente interessante per molti utenti che intendono mettere al sicuro i propri dati.