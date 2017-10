Google: ora non è più possibile cambiare il dominio per cercare in paesi diversi

Con un post sul blog ufficiale il team diannuncia l’introduzione di un’importante novità che renderà i risultati forniti dal motore di ricerca ancora più accurati in base al Paese in cui si trova l’utente.

Per utilizzare la ricerca Google in un altro Paese o in un’altra lingua, era necessario finora digitare l’indirizzo web di Google cambiando il dominio (esempio google.co.uk per l’Inghilterra). Il colosso di Mountain View ha annunciato che cambierà il suo servizio ricerca, in modo che i risultati vengano personalizzati in base alla posizione dell’utente, indipendentemente dal dominio utilizzato.

Google ha precisato che questo cambiamento non influirà sul modo in cui gestirà i requisiti legali previsti dalle diverse legislazioni nazionali e che servirà solo a garantire che gli utenti ottengano i risultati più rilevanti per loro. Se per qualsiasi motivo si desideri continuare ad utilizzare le ricerche di Google con altri Paesi, la funzione è comunque disponibile e può essere utilizzata in questo modo: Aprire google, in basso a destra selezionare "impostazioni" e poi "ricerca avanzata".