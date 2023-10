Google paga ad Apple 18-20 miliardi di Dollari all'anno per essere il motore di ricerca

Solo qualche giorno fa, abbiamo pubblicato su queste pagine l’approfondimento sul motivo per cui Google è il motore di ricerca predefinito di iPhone. Oggi, grazie ad una nota per gli investitori pubblicata dal consulente finanziario Bernstein sappiamo qualcosa in più sulla somma di denaro che è solita versare Google nelle casse di Apple.

In una vecchia ricerca di Bernstein veniva suggerito che Google avrebbe pagato ad Apple fino a 10 miliardi di Dollari all’anno per mantenere la posizione di motore di ricerca di default in iOS. In una nuova nota, ora l’importo viene aggiornato e l’analista afferma che il pagamento sarebbe compreso tra 18 e 20 miliardi di Dollari.

Le dichiarazioni arrivano in concomitanza con il processo dell’Antitrust in corso negli USA, che ha portato a diverse rivelazioni sulla situazione di Google. Bernestein afferma che Big G pagherebbe il 22% delle sue entrate pubblicitarie totali sotto i costi di acquisizione del traffico e stima che Apple ne riceverebbe il 40%. Tali calcoli sono stati effettuati sulla base dei documenti pubblici di Apple. Secondo Bernstein “lo scenario più probabile è che Apple offra una schermata di scelta del motore di ricerca. È bene notare che Apple controlla l'accesso alla sua base installata, che genera circa 60 miliardi di dollari in entrate pubblicitarie, e di conseguenza, crediamo che Apple continuerà a ricevere una commissione (in un intervallo del 25-30%) per fornire l'accesso ai ricavi pubblicitari della ricerca”. Secondo l’analista, la presenza di una schermata di scelta del motore di ricerca potrebbe offrire ad Apple l’opportunità di lanciare un proprio motore di ricerca, di cui si parla da tempo,