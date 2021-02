Google dovrà pagare 3,8 milioni di dollari a causa di discriminazione nei salari

I grattacapi per Google sembrano non cessare mai: dopo i casi Antitrust aperti negli Stati Uniti a gennaio e la minaccia di chiudere il motore di ricerca in Australia se dovrà pagare gli editori e le loro notizie, l’ultimo colpo basso sarà un pagamento di 3,8 milioni di Dollari a oltre 5.500 dipendenti.

Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, l’Office of Federal Contract Compliance Programs del Dipartimento del Lavoro statunitense ha scoperto che il colosso di Mountain View ha sottopagato ingegneri del software donne e applicato dei bias (ovvero dei pregiudizi) nei confronti dei candidati di sesso femminile e asiatici durante le assunzioni per le posizioni di ingegneri.

L’audit di conformità in questione ha dunque concluso che Google dovrà versare circa 2,6 milioni di Dollari di retribuzione arretrata a circa 5.500 dipendenti e candidati, di cui 1.353.052 Dollari di arretrati a 2.565 ingegneri donne e 1.232.000 dollari di arretrati e interessi a 1.757 candidati donne e a 1.219 candidati asiatici. Inoltre, l’azienda dovrà rivedere le sue politiche e pratiche riguardanti le assunzioni e la retribuzione dei lavoratori.

Come se non bastasse, per completare il totale di 3,8 milioni di Dollari, Google stanzierà circa 1.250.000 Dollari per l’equità salariale. Un portavoce della società ha dichiarato: “Crediamo che tutti dovrebbero essere pagati in base al lavoro che svolgono, non in base a chi sono, e investiamo molto per rendere i nostri processi di assunzione e retribuzione equi e imparziali. Negli ultimi otto anni abbiamo condotto un'analisi interna annuale in merito all'equità salariale per identificare e risolvere eventuali discrepanze. Siamo lieti di aver risolto la questione relativa alle accuse degli audit 2014-2017 e rimaniamo impegnati per la diversità, l'equità e per sostenere i nostri dipendenti in un modo che consenta loro di fare al meglio il loro lavoro”.

Il malcontento dei dipendenti Google sarebbe ancora particolarmente vivo, dato che a inizio gennaio 225 di loro hanno dato vita al sindacato Alphabet Workers Union, aperto a tutti coloro che lavorano per Alphabet Inc.