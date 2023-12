Google pagherà 700 milioni di Euro per archiviare una causa antitrust negli USA

A pochi giorni dalla storica sconfitta di Google contro Epic Games, arriva la notizia che Google ha accettato di pagare 700 milioni di Dollari in alcuni stati americani in cui era accusata di aver limitato i sistemi di pagamento alternativi nel Google Play Store.

Contemporaneamente, il gigante del web apporterà anche alcune modifiche al funzionamento di Play.

Come riportato da The Verge, dei 700 milioni di Dollari (pari a circa 21 giorni di profitti operativi del Play Store):

629 milioni di Dollari andranno ai consumatori che potrebbero aver pagato in eccesso per app ed acquisti in-app tramite Play Store

70 milioni di Dollari andranno agli Stati che potranno utilizzarli come riterranno opportuno

1 milione di Dollari servirà per le spese di liquidazione

Tra le altre concessioni (sono tante e molte di natura soprattutto tecnica-giuridica), Google per 7 anni si è impegnata ad “abilitare tecnicamente Android per consentire l'installazione di app di terze parti su dispositivi mobili attraverso mezzi diversi da Google Play”. Per cinque anni, invece, il gigante di Mountain View consentirà agli sviluppatori di offrire un sistema di fatturazione in-app alternativo a Google Play e non costringerà gli sviluppatori ad offrire prezzi migliori ai clienti che scelgono Google Play per la fatturazione.

I sistemi di pagamento alternativi sono oggetto anche della denuncia presentata da Spotify contro Apple in UE.