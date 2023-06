Google fa parlare Pixel ed iPhone nel nuovo spot, e prende in giro Apple

Avete mai visto due smartphone parlare tra di loro? No? Google ci ha pensato. Le nuovo spot pubblicitario "#BestPhonesForever: Plateau" pubblicato su YouTube, il gigante di Mountain View fa parlare un Pixel con un iPhone.

Nella pubblicità, che trovate in apertura, si vede l’iPhone lamentarsi per la mancanza di funzionalità, mentre il Pixel tenta di consolarlo. Lo smartphone di Apple si complimenta con il Pixel perla sua vasta gamma di funzionalità e ritiene che l’unica cosa degna di nota siano le “bolle blu”.

La conversazione tra i due smartphone era iniziata con un tono diverso: Pixel infatti chiede al suo amico iPhone se si senta bene. Il dispositivo Apple afferma che dopo 14 anni ha iniziato a vedere le cose in un modo diverso. Il Pixel cerca di consolarlo, ma non ci riesce in quanto l’iPhone afferma che l’ultima ammiraglia di Google ha capacità d’imaging superiori in quanto in grado di catturare immagini più nitide, e cita anche la modalità per l’astrofotografia che può essere attivata in pochi tap, ma anche Call Assist e lo zoom 30x.

La conversazione si sposta sulle bolle blu (un chiaro riferimento ad iMessage ed allo scontro tra Google ed Apple per lo standard RCS), ma l’iPhone diventa nostalgico affermando che in passato le persone facevano la fila per acquistarlo. Lo spot si chiude bruscamente con iPhone a cui si scarica la batteria, che non può ricaricare in quanto sprovvisto di un caricabatterie Lightning. Quest’ultima situazione dovrebbe però cambiare visto che secondo i rumor iPhone 15 avrà l’USB-C.