Google, passkeys in arrivo per tutti? C'è l'open beta su Workspace e Cloud

Sapete come si utilizzano le passkeys di Google? Se ancora non avete provato la soluzione "password-free" di Big G, da oggi non avete più scuse: Google ha iniziato a implementare le passkeys, per ora ancora in open beta, su tantissimi account Workspace e Cloud. Si tratta di una piccola rivoluzione per gli utenti business.

Google ha annunciato le passkeys più di un anno fa, durante l'I/O del 2022. Solo nelle scorse ore, però, l'azienda ha esteso l'open beta di passkeys a Google Workspace. Ciò significa che da oggi un totale di ben 9 milioni di organizzazioni nel mondo (tutte quelle che utilizzano la G Suite per i propri impiegati e studenti) potranno iniziare ad implementare le passkeys per i loro utenti.

Per chi non lo sapesse, le passkeys permettono il login ai siti web senza l'inserimento delle password, ma tramite l'utilizzo dei sistemi di autenticazione inclusi sul device. Tra questi, per esempio, troviamo Windows Hello su laptop Windows, Touch ID e Face ID su dispositivi Apple e le impronte digitali su gran parte degli smartphone Android. Le passkeys sono state sviluppate dalla FIDO Alliance, di cui fanno parte anche Google, Microsoft e Apple, perciò esse dovrebbero funzionare capillarmente su tutti i principali device in commercio.

Al momento, comunque, Google ha implementato passkeys per gli amministratori di sistema delle istituzioni e delle organizzazioni che utilizzano Workspace, i quali potranno così decidere di abilitare o meno la funzione per i propri utenti. Il rollout dell'open beta delle passkeys richiederà ancora qualche giorno o, nel caso peggiore, qualche settimana.

In parallelo, a maggio la stessa Google aveva annunciato che un'open beta di passkeys per gli account "standard" di Google (cioè quelli slegati da altre organizzazioni) sarebbe stata implementata a breve. A dicembre, inoltre, Big G ha integrato il supporto alle passkeys su Chrome e Android, anche se esse posso attualmente essere utilizzate solo sui siti web che hanno deciso di implementarne il supporto.