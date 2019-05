Google, password di utenti memorizzate in file non protetti

Google, tramite un post pubblicato sul blog ha confermato un problema di sicurezza che riguarda gli iscritti al programma G Suite e che sarebbe presente dal 2005. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato di aver memorizzato le password di diversi utenti in file non crittografati.

Il gigante del web ha però precisato che il problema riguarda solo un piccolo gruppo di utenti business, ma non ha diffuso alcun tipo d'indicazione sul numero esatto.

Il disservizio è causato da un errore che la società aveva commesso con una particolare funzionalità di G Suite, che consentiva agli amministratori di dominio di impostare, caricare o ripristinare manualmente le password per gli utenti presenti all'intorno della loro rete aziendale. Lo strumento è presente nella console d'amministrazione ed è progettato per aiutare gli admin con la creazione di nuovi dipendenti. Google ha però chiarito che la funzionalità di recupero della password non è stata in alcun modo intaccata.

La console di amministrazione infatti ha memorizzato accidentalmente le password in un file non sottoposto ad hash, contrariamente a quanto fa di solito Google. Il gigante di Mountain View ha riconosciuto il problema ed ha assicurato agli utenti aziendali che le password non sono state compromesse o sono trapelate online. Il problema ovviamente è stato immediatamente risolto.

Al contempo Google ha anche confermato che "aveva archiviato inavvertitamente un sottoinsieme di password non crittografate nella nostra infrastruttura sicura crittografate" per un massimo di due settimane da gennaio 2019.

Non è la prima volta che si leggono notizie di questo tipo: qualche mese fa era toccato a Facebook.