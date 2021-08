Google Pay cresce nel Belpaese: supporto a 3 nuovi istituti bancari in Italia

Google Pay negli ultimi giorni ha visto l’introduzione al supporto per altri tre istituti bancari in Italia: se lo scorso dicembre avevamo visto l’aggiunta di Citibank, UAB ZEN.com e Viva Wallet alla lista delle banche supportate, ora il servizio di pagamenti elettronici di Big G è compatibile anche con tre nuovi nomi del Belpaese.

Osservando la lista completa ufficiale offerta dal colosso di Mountain View, disponibile tramite la pagina dedicata di cui trovate il link in calce alla notizia, si nota l’aggiunta di Banco BPM, Findomestic Banca Spa e PayrNet tra gli istituti compatibili; tra l’altro, in tutti e tre i casi si tratta di carte Mastercard prepagate o di debito. La compatibilità riguarda i pagamenti effettuati tramite Google Pay, l’invio di denaro all’estero e altre funzionalità ancora. Tra gli istituti già supportati figurano, invece, grandi nomi come Banca Mediolanum, Banca Sella, Intesa Sanpaolo, UniCredit SPA e servizi come PostePay, N26, HYPE, Flowe e Revolut.

Il servizio Google Pay, quindi, continua a crescere con sempre più funzionalità e banche supportate, al cui elenco continueranno certamente ad aggiungersi nuovi nomi non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

A proposito della società statunitense, negli ultimi giorni essa sembra avere abbandonato Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G interrompendo la loro produzione e vendita tramite il negozio ufficiale; o ancora, una settimana fa Google e Facebook hanno dato vita al progetto Apricot, il quale prevede l’installazione di un cavo sottomarino lungo 12.000 km nell’area dell’Asia Pacifica per migliorare la connessione globale a Internet.