Google Pay introduce il supporto ad altri 3 nuovi istituti bancari in Italia

Google Pay ha ottenuto il supporto ad altri tre istituti bancari in Italia: dopo l’aggiunta di ottobre di banche come Banca 5, Curve OS Limited e FIDEURAM, per giungere a un totale di 29 istituti di credito supportati dalla piattaforma di pagamento, in questi giorni sono state aggiunte ben 34 banche in tutto il mondo di cui 3 nuove nel Belpaese.

Nella lista completa, disponibile nella pagina dedicata dal colosso di Mountain View, oltre a Banca Sella, FIDEURAM, Banca 5, Banca Iccrea, N26 e molti altri servizi da oggi appaiono anche le carte di credito di Citibank, UAB ZEN.com e Viva Wallet per inviare denaro all’estero, effettuare pagamenti direttamente tramite Google Pay e accedere ad altre funzionalità. Come detto in precedenza, Anche altri 25 paesi di tutto il mondo avranno accesso a questa novità, per un totale di 34 nuovi istituti bancari supportati, ma in Italia si tratta solo di questi tre istituti specifici. Ricordiamo, infine, che tra i tanti negozi supportati figurano anche Booking.com, Esselunga, Flixbus, H&M, LIDL, TIM e molti altri punti vendita.

Soffermandoci su Google Pay, a fine novembre l’applicazione ha ricevuto un grande update che ha rinnovato completamente le sue funzioni e l’interfaccia utente, da scaricare il prima possibile poiché a partire da gennaio 2021 il sito web e i programmi per Android e iOS fermi alla versione precedente bloccheranno ogni pagamento e ogni prelievo di denaro. In compenso, aggiornando all’ultima versione sarà possibile sfruttare molte nuove feature tra cui scansione automatica della posta in arrivo di Gmail e i documenti su Google Foto per importare rapidamente le ricevute da pagare o già pagate.

Spostandoci invece sulle novità più recenti in arrivo dalla società statunitense, Google sta introducendo modifiche molto interessanti all’UI del motore di ricerca con una barra verticale laterale che mostra schede dedicate a risultati specifici.