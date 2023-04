Google Pay ha letteralmente regalato denaro agli utenti: la colpa è di un bug

Diversi utenti stanno lamentando di aver ricevuto depositi di denaro inaspettati nel saldo degli account Google attraverso il programma Google Pay. Le prime segnalazioni sono emerse all’inizio della settimana, ed alcuni riferiscono di aver visto il saldo crescere fino a 1000 Dollari.

A rendere il tutto ancora più particolare ci pensa un messaggio inviato da Google. Il motore di ricerca nel confermare l’errore ha spiegato che qualora tale saldo fosse stato già speso o ritirato, non sarà chiesto loro di restituirlo. Alternativamente, il credito è stato ritirato dal conto.

In casi come questi viene utilizzato il termine “Dogfooding” per descrivere un processo di test interno dei software prima del loro rilascio: gli sviluppatori che utilizzano i software per scoprire errori e permettere agli sviluppatori di correggerli prima di distribuirli ad un pubblico più ampio Tuttavia, il fatto che il termine sia stato utilizzato in questo contesto suggerisce che il programma avrebbe dovuto interessare solo gli account interni di Google ma è stato erroneamente aperto a tutti. In uno degli screenshot pubblicati su Twitter, un utente pubblica una mail in cui si legge che gli sono stati addebitati 46 Dollari in reward per “aver testato l’esperienza di Google Pay Remittance”.

Non si tratta della prima volta che si parla di problemi di questo tipo: in passato alcuni malware hanno portato alla stessa situazione, così come vari problemi di natura software.