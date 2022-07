Che fine ha fatto Google Pay? Non è sparito, ecco come trovarlo su Android

Se avete già impostato il vostro smartphone per i pagamenti contactless potrebbe esservi sfuggito; tuttavia, i più attenti si saranno accorti che è sparita l'icona di Google Pay dai nostri smartphone, nonostante i pagamenti continuino a funzionare.

State tranquilli, non è un bug. Infatti, questa sparizione è del tutto fisiologica e figlia della volontà di Google di fare un po' di pulizia tra le sue applicazioni.

Come annunciato il 21 luglio 2022, l'ecosistema di Google dice addio a Google Pay in favore di Google Wallet, che arriva in questa versione in ben 38 Paesi tra cui anche l'Italia. Chi ha gli aggiornamenti automatici attivi sul Play Store avrà già cambiato applicazione, mentre per gli altri sarà necessario un passaggio manuale.

Tra le funzionalità del nuovo Wallet troviamo tutte quelle già integrate in Google Pay, con pagamenti contactless tramite carta o p2p tramite altre piattaforme, ma si potrà accedere da un solo posto anche alle caratteristiche peculiari del portafogli di BigG, tra cui le chiavi digitali per l'auto, carte fedeltà e documenti come la Patente nei Paesi che lo supportano.

Insomma, non c'è nulla da temere, il funzionamento dei pagamenti contactless è garantito anche con questo cambio di nome e tutto è come prima ma con più funzionalità.

Nel frattempo, ricordiamo che da poco Google ha annunciato novità per Fast Pair, la tecnologia di accoppiamento dei dispositivi audio Bluetooth allo smartphone.