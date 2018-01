Google Pay: il nuovo servizio di pagamenti unificato di Google

Google ha appena annunciato che sta combinando tutti i suoi diversi servizi di pagamento, tra cui Android Pay e Google Wallet, in un unico servizio unificato , chiamato semplicemente

Con il nuovo sistema, le informazioni di pagamento salvate nell'account Google saranno disponibili ovunque vengano utilizzati i prodotti Google. Ad esempio in Chrome per gli acquisti web, in YouTube per rinnovare gli abbonamenti, nelle app su Android per gli acquisti in-app e nei punti vendita per i pagamenti Contactless tramite NFC.

Google con un post pubblicato sul proprio Blog riferisce che: "Oggi siamo lieti di annunciare che riuniremo tutti i diversi metodi di pagamento con Google, tra cui Android Pay e Google Wallet, in un unico marchio: Google Pay. Con Google Pay, sarà più facile utilizzare i dati di pagamento salvati nell'account Google."

Secondo Google inoltre, app come Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse e Instacart già supportano Google Pay, con più siti e negozi che supporteranno il nuovo metodo nelle prossime settimane.